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الأخبار

بعبدا وعين التينة: العقدة خارجية

الجمهورية

رسائل دولية شديدة اللهجة للبنان.. والتأليف إلى «ويك أند» حاسم

اللواء

لا تشكيلة خلال يومين وتوازن الرعب يفترض تنازلات متبادَلة!

تمديد مشروط لليونيفيل بالإجماع.. وإجتماع عاصف في واشنطن بين ساترفيلد والسفير الروسي

البناء

لافروف والمعلم لتحرير إدلب رغم التهديدات… والجهوزية للردّ على أي عدوان

وصفة رمادية للحريري لم تلقَ قبول جعجع وجنبلاط… وبعبدا لم تقل كلمتها

أمل تحيي غياب الصدر اليوم… وبري للاستعجال: الحكومة الجامعة أهم من الحصص

الاسرار:

النهار

يتجنّب النائب ابرهيم كنعان السجالات بين “التيّار” و”القوّات” لحفظ موقعه مع الرياشي كراعيين للاتفاق ولافساح المجال أمام إمكان اعادة إحياء تفاهم معراب.

لا تزال ملفّات تزوير وكالات لبيع أراض في البقاع الغربي وراشيا قيد التحقيق من دون الاعلان عن الاجراءات المتّخذة بحق مرتكبي التزوير.

الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن زيارة تكتل نواب إحدى الطوائف المستبعدة أسماؤهم من التوزير الحكومي إلى دولة إقليمية تهدف للضغط على بعض المسؤولين المؤثرين على عملية تأليف الحكومة.

يتردّد أن مستشاراً بارزاً عاد للقاء مرجعية أساسية وبشكل شبه دوري بعد فترة من الإنقطاع.

شخصية في “8 آذار” نفت أي سعي لإيجاد بديل من الحريري وقالت إذا “شِلناه مين البديل؟”.

اللواء

ابتعد أكثر من وزير في حكومة تصريف الأعمال عن المشهد السياسي، قبل اعتبار الحكومة مستقيلة، وهم لا يزالون مستمرين في ابتعادهم!

تخوف مصدر شبه رسمي من أن يكون تحريك تشكيل لجنة إعادة النازحين عنصراً من عناصر التجاذب الجديد.

عمَّم رئيس حزب وسطي على كوادره، عدم التطرّق إلى أي شأن يتعلق بالحكومة، وحصر التعبير عن الموقف برئيس التكتل، وأحد الوزراء فقط!

المستقبل

يقال إن ديبلوماسيين يشيرون إلى اتصالات ومشاورات عربية تجري بين الدول الفاعلة في الجامعة العربية من أجل صدور موقف واضح حول الوضع في سوريا في مقررات الدورة الـ 150 للجامعة في أيلول المقبل.

البناء

قالت مصادر أممية معنية بالتقرير الخاص بحقوق الإنسان في اليمن إنّ الحملة التي تشنّها السعودية والإمارات على التقرير لذكره الجرائم المرتكبة بحق الأطفال من التحالف الذي يخوض الحرب ضدّ اليمن، ووصفها بجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، يتعرّض لحملة شبيهة بتلك التي لاقاها تقرير سابق وانتهى الأمر بحذف الفقرات التي تدين السلوك الوحشي للسعودية وحلفها مقابل قيام دول الخليج بتمويل بعض الأنشطة التي يطلبها الأمين العام للأمم المتحدة، ودعت المصادر الجمعيات الحقوقية لحملة مضادّة حماية لحقوق الإنسان.

المصدر: صحف