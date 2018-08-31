أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه “لا توجد رسائل من الولايات المتحدة قد تشير إلى الرغبة في إصلاح العلاقات أو تجنب فرض عقوبات جديدة ضد روسيا”.

وكانت أفادت صحيفة “واشنطن بوست” ان “وزير الخارجية الاميركي مايكل بومبيو طلب من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد اجتماع عمل لمناقشة القضايا الرئيسية في العلاقات بين موسكو وواشنطن”. ولفتت الصحيفة الى أن “الولايات المتحدة تحاول التوصل إلى تفاهم مع موسكو قبل الموعد النهائي الذي قد تلجأ فيه واشنطن إلى الجزء الثاني من العقوبات”.

المصدر: وكالات