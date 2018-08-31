اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان طهران تدعو لبناء افضل واقوى العلاقات مع اسلام آباد، معتبرا باكستان شريكة لايران لارساء السلام المستديم في المنطقة.

وخلال لقائه رئيس البرلمان الباكستاني اسد قيصر في اسلام آباد اليوم الخميس، اشاد ظريف باجراءات باكستان في مجال مكافحة الارهاب، وقال “اننا نعتبر باكستان شريكة لايران لارساء السلام المستدام في المنطقة”.

واعرب وزير الخارجية الايراني عن امله بالمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين. واضاف، اننا نعتبر الشعب الباكستاني شعبا صديقا وشقيقا للشعب الايراني ونرى بان هنالك علاقات خاصة ومميزة تربط الشعبين والبلدين.

من جانبه قال رئيس البرلمان الباكستاني ان بلاده تعتقد اعتقادا راسخا بتعزيز الوحدة في صفوف الامة الاسلامية ونرى مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الصدد بانها تحظى بالاهمية.

واشاد اسد قيصر بالانجازات التي حققتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات ومنها الصناعة والطاقة.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء بشان تنمية التعاون الثنائي والاقليمي والدولي خاصة في المجال الاقتصادي، مؤكدا على التعاون البرلماني ومن ضمنه تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الباكستانية ومواجهة التحديات المشتركة مثل التطرف والارهاب.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل بعد ظهر اليوم الخميس الى اسلام آباد في زيارة تستغرق يومين يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين حول سبل تنمية التعاون الثنائي والبحث في اهم القضايا الاقليمية والدولية.

المصدر: قناة العالم