أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي، أن إيران ستبقى إلى جانب أصدقائها في سوريا ولبنان وجبهة المقاومة.

وأضاف بروجردي في تصريح له: “بطبيعة الحال وقفنا في السابق إلى جانب سوريا ونقف اليوم معها وسنقف في المستقبل إلى جانبها وكما وقف إلى جانبنا السوريون خلال الحرب المفروضة على إيران وكان لهم وجود فاعل فعلاقات التعاون ستستمر في المستقبل”.

وجدد بروجردي التأكيد على أن الوجود الاستشاري الإيراني في سوريا جاء بطلب رسمي من حكومتها الشرعية بهدف مكافحة الإرهاب وينبغي أن يستمر تعاوننا على هذا الصعيد في المستقبل.

المصدر: وكالات