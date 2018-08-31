صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن قوات بلاده تجري عملياتها العسكرية في أراضي العراق من أجل ضمان أمنها في ظل تهديد المسلحين الأكراد وإفشال “مؤامرة عمرها 34 عاما”.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها مساء الخميس بمناسبة ذكرى عيد النصر التركي “إننا نرفض السيناريوهات التي تطبق في المنطقة وعلى رأسها سوريا والعراق والجميع يدركون ما يحدث”.

وأضاف موضحا “نمضي قدما لإفشال مؤامرة عمرها 34 عاما من خلال تأمين حدودنا مع العراق في منطقة قنديل”.

وأشار أردوغان إلى أن هذه المنطقة تمثل معقلا لمسلحي “حزب العمال الكردستاني” في العراق، لافتا إلى أن بلاده تتخذ “خطوات لتدمير هذه الماكينة العاملة على مدى 34 عاما”.

وتعتبر تركيا “حزب العمال الكردستاني” تنظيما إرهابيا وتحاربه داخل البلاد وفي دول الجوار على مدار 3 عقود.

المصدر: وكالة الاناضول