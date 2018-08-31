شنت وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق، السياسية الديمقراطية، مادلين أولبرايت، هجوما حادا على رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، خاصة بسبب علاقاته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وقالت أولبرايت، في رسالة وجهتها للديمقراطيين للإعلان عن انضمامها لحملتهم في إطار انتخابات الكونغرس الأمريكي: “لم أر أبدا رئيسا أمريكيا يصطف مع مثل هذا العدد من الزعماء المستبدين وخاصة بوتين”.

وتابعت أولبرايت، مهاجمة ترامب: “لم يبد أبدا في وقت سابق أي رئيس مثل هذا الإهمال الصارخ للمؤسسات والقيم الأساسية لديمقراطيتنا”.

وأردفت أولبرايت، التي تولت منصب وزير الخارجية الأمريكي من 1997 وحتى 2001 في إدارة الرئيس الأسبق، بيل كلينتون: “لا يمكننا أن نسمح ببقاء رئيس غير خاضع لأي سيطرة، ومن أجل ذلك يجب اختيار كونغرس ديمقراطي في نوفمبر، وأي شيء أقل من ذلك سيكون هدية لترامب وبوتين”.

وأضافت بالقول: “لدينا فرصة لتعديل النهج، ولا نستطيع المماطلة في العمل حتى ولا لثانية واحدة، وما سنفعله على طول الفترة قبل يوم الانتخابات ستشعر به أجيال”.

وستجري الانتخابات لمجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ التابعين للكونغرس الأمريكي يوم 6 نوفمبر المقبل وسط حملة واسعة يشنها الديمقراطيون في الولايات المتحدة ضد ترامب، الذي يتهمونه وحاشيته بـ”التآمر مع روسيا”، القضية التي تجري وزارة العدل المحلية تحقيقا رسميا فيها.

وسبق أن وصفت أيضا حليفة أولبرايت في المعسكر الديمقراطي ومنافسة ترامب في السباق الرئاسي، هيلاري كلينتون، فوز سيد البيت الأبيض الحالي في الانتخابات الرئاسية بالهدية لبوتين.

المصدر: وكالات