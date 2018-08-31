اعترف الأدميرال الأمريكي جيمس فوغو، بأن سلاح البحرية الأمريكي يخشى المواجهة الفعلية مع الغواصات الروسية في المحيط الأطلسي، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للبحرية الأمريكية.

وأفاد قائد البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، الأدميرال فوغو، بأن أداء الغواصات في الأسطول الأمريكي في الأطلسي الذي بدا مع الحرب الباردة قد تزايد بشكل ملحوظ منذ أن دخل أوروبا للمرة الأولى.

ووفقا للأدميرال الأمريكي، فإن روسيا تضخ أموالا كبيرة في أسطول الغواصات، الذي يجابه الأمريكيين في المحيط الأطلسي.

وبعد اعترافه بقدرات الغواصات الروسية، شدد فوغو على أهمية مسرح العمليات العسكرية داخل المحيط الأطلسي بالنسبة للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن غواصات الأسطول الأمريكي في الأطلسي تضاهي نظيراتها الروسية.

المصدر: وكالات