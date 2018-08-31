أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمرا بإعفاء فالح الفياض من جميع مناصبه الحكومية، ومن رئاسة الحشد الشعبي.

وذكر بيان لمكتب العبادي، أن “القرار جاء بالنظر لانخراط السيد فالح الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها”.

وأضاف، “استنادا إلى الدستور العراقي في حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص وتوجيهاتنا التي تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا قررنا إعفاء السيد فالح الفياض من مهامه كافة”.

وشدد البيان على أن القرار سينفذ من تاريخ صدوره.

والفياض قيادي في تحالف “النصر”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو أيضا رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشارية الأمن الوطني.

وكشف مصدر سياسي عراقي مطلع الشهر الجاري، عن انسحاب 28 نائبا من ائتلاف “النصر”، مشيرا إلى أن على رأس المنسحبين القيادي في الحزب فالح الفياض.

المصدر: وكالات