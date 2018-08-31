قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الخميس إن اليمن يواجه موجة ثالثة محتملة من تفشي الكوليرا، مشيرا إلى تزايد عدد المصابين خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أن الأمطار الحالية في اليمن “تزيد من مخاطر” حدوث الموجة الثالثة. وتابع “في الشهرين الماضيين، ازدادت اعداد حالات الكوليرا المشتبه فيها، منذ نيسان/أبريل 2017، تم الإبلاغ عن أكثر من 1.1 مليون حالة مشتبه باصابتها بالكوليرا و2310 حالات وفاة ناجمة عن هذا المرض” في اليمن.

وقال المتحدث “بين مطلع العام الحالي ومنتصف آب/أغسطس، تم الإبلاغ عن نحو 120 الف حالة، رغم أن هذا الرقم يبقى أقل مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 الا ان تزايد الحالات في الأسابيع الأخيرة يدعو الى التفكير في احتمال تفشي الموجة الثالثة من الوباء”. وأكد نشر وسائل طبية إضافية للتعامل مع هذه الموجة المحتملة.

ومطلع آب/أغسطس، حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال حدوث “موجة كبيرة” جديدة من حالات الكوليرا.

وأوقع العدوان السعودي على اليمن منذ آذار/مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف شهيد وتسبب بأسوا أزمة انسانية في العالم، بحسب الامم المتحدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية