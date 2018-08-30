إصابة خمسة من جنود الجيش التونسي جنوبي البلاد في انفجار لغم زرعته مجموعة ارهابية قرب الحدود الجزائرية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2018 - 23:14
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يستقبل نظيره السوري وليد المعلم ويبحث معه التطورات في سوريا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يحذر الغرب من اللعب بالنار عبر محاولة القيام باستفزازات كيميائية جديدة في ادلب
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وزير الخارجية السوري وليد المعلم: الجيش السوري عازم على تحرير كافة الاراضي السورية من الارهابيين
المعلم: مشكلة الولايات المتحدة الامريكية انها تخدع العالم والدليل على ذلك تهريب عناصر منظمة الخوذ البيضاء
الخارجية السورية: مكافحة الارهاب مسؤولية الدولة السورية والحرب على من تبقى من الارهابيين واجب حتمي
الكرملين: بؤرة الإرهاب التي تشكلت في محافظة إدلب السورية لا تبشر بالخير إذا استمر التقاعس
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: نبحث مع امريكا سبل تطهير منبج بريف محافظة حلب السورية
اردوغان: نجري اعمالا مشتركة مع الجانب الروسي والايراني في إدلب
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصل إلى باكستان في زيارة رسمية يلتقي فيها رئيس الحكومة عمران خان
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القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا بالستيا من طراز بدر1 على معسكر مستحدث التابع للجيش السعودي بنجران
اليمن: طائرات العدوان السعودي الامريكي تستهدف منطقة البقع الحدودية في مديرية كتاف بصعدة شمال البلاد
مقتل وجرح عدد من مسلحي العدوان السعودي الامريكي بعد استهداف آلياتهم في جبهة طيبة بنجران
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تدعو الدول الأعضاء إلى تحمل المزيد من المسؤولية بشأن المهاجرين
الخارجية الصينية تندد بمنطق واشنطن "غير المسؤول" غداة اتهام الرئيس الأميركي بكين بتعقيد علاقات واشنطن مع بيونغ يانغ
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إصابة خمسة من جنود الجيش التونسي جنوبي البلاد في انفجار لغم زرعته مجموعة ارهابية قرب الحدود الجزائرية
منذ 7 mins
30 August، 2018
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