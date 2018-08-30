فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الخميس في 30-8-2018.

السويداء وريفها:

ـ قسم الجيش السوري منطقة سيطرة داعش الممتدة بين تلول الصفا باتجاه الشمال وصولا الى تلول رغيلة الى قسمين اثنين شمالي وجنوبي بعد سيطرته على “سد خط هاطيل – حاوية عوض – وادي الحلاوة – غدير السوس – حاوية الرصين – تل الدرس – خريبة عوض ” بعد مواجهات مع فلول داعش في ريف دمشق الجنوبي الشرقي.

ـ أحصى “المرصد السوري المعارض”، مقتل 178 مسلحاً من داعش خلال المعارك مع الجيش السوري عند الحدود الإدارية لمحافظة السويداء في أقصى الريف الشمالي الشرقي منها، خلال الـ 36 يوماً الماضية.

دير الزور وريفها:

ـ قُتل أحد مسؤولي “قسد” المدعو “فارجار” و5 من مسلحيه، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو داعش، بسيارة كانت تقلهم، على الطريق الواصل بين حقلي “العمر” و “التنك” النفطيين، في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ قُتل وأُصيب عدد من مسلحي “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة بهم، زرعها مسلحون مجهولون، في قرية الميلبية في ريف الحسكة الجنوبي.

ـ دخلت عشرات الشاحنات التابعة لـ “التحالف الدولي”، تحمل معدات عسكرية ومواد بناء، من معبر سيمالكا على الحدود السورية _العراقية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، باتجاه المناطق التي تسيطر عليها “قسد” في المنطقة.

ـ اعتقلت “قسد” شابين اثنين في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، بتهمة التعامل مع داعش.

الرقة وريفها:

ـ تم انتشال عدد من الجثث قرب مطعم “الروضة ” في مدينة الرقة، تعود لمدنيين قضوا بضربات طائرات “التحالف الدولي” أثناء سيطرة داعش على المدينة سابقاً.

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من المدنيين بينهم 4 نساء، في حي المساكن بمدينة الرقة، بسبب معارضتهم لها هدم محلات تجارية في الحي.

حلب وريفها:

ـ قُتل أحد مسؤولي “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة، زرعها مسلحون مجهولون بسيارة كانت تقله، عند دوار “السبع بحرات” في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ قُتل أحد المسؤولين في “فيلق الشام” المدعوم تركياً، مع مدنيين اثنين وأصيب 18 شخصاً، إثر انفجار عبوة ناسفة، عند دوار “النيروز” في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، مساء أمس.

ـ أصيب شخص إثر اشتباكات بين عائلتين، في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً بريف حلب الشمالي الشرقي، لأسبابٍ مجهولة.

ـ اعتقلت “قسد” امرأة، على أحد حواجزها في مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، لأسباب مجهولة.

ـ طردت فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، والمتواجدة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي المدنيين الأكراد الذين لا يمتلكون وثائق ملكية لمنازلهم منها، وقامت الفصائل بإخراج المدنيين من منازلهم أو منازل أقاربهم الغائبين ونهب محتوياتها، ومن ثم منحها لأشخاص مقربين منها، ذلك على سبيل الإيجار.

إدلب وريفها:

– قُتل وأصيب عددٌ من مسلَّحي “الحزب التركستاني” وعدد من المدنيين، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلَّحون مجهولون بسيارة تابعة لـ “التركستاني” عند دوار ساحة الساعة في مدينة إدلب.

ـ اعدمت “هيئة تحرير الشام” شخصاً، قرب بلدة سرمدا بريف إدلب الشمالي، لأسبابٍ مجهولة، وذلك بعد دخوله من تركيا إلى الأراضي السورية.

ـ احرق مسلحون مجهولون منزلاً، بعد سرقة مبلغٍ ماليٍ من العملة الأجنبية، في قرية النقير شمال غرب مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن إصابات.

ـ صادرت “هيئة تحرير الشام” صهاريج مياه ومولد كهربائي تعود لمخيمات النازحين، في بلدة عين البيضا الواقعة تحت سيطرة المجموعات المسلَّحة غرب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” شاباً، في قرية الشيخ مصطفى بريف إدلب الجنوبي، لأسبابٍ مجهولة.

المصدر: الاعلام الحربي