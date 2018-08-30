أعلن المركز الروسي للمصالحة، اليوم الخميس، أن محافظة إدلب في شمال غربي سوريا لم تشهد أي عملية نزوح في الساعات الـ24 الماضية. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن أكثر من 200 لاجئ سوري عادوا إلى سوريا قادمين من لبنان، كما أن أكثر من ألف شخص من النازحين في الداخل السوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية.

وجاء في البيان أيضا، أن “الوحدات الهندسية العسكرية تمكنت خلال اليوم الماضي من تأمين وإزالة الألغام في عدة مناطق منها تلبيسة والحميدية والغور في محافظة حمص، وتدمير أكثر من 48 مادة متفجرة من بينها 15 عبوة من صنع يدوي”.

وعاد إلى سوريا من الخارج، منذ سبتمبر عام 2015، ما يقارب 250 ألف مهاجر، من بينهم 71 ألف امرأة و أكثر من 121 ألف طفل.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية