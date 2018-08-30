دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية آلية للغزاة والمنافقين ومصرع طاقمها في الساحل الغربي، كما تمكنوا من استهداف طقم يحمل معدل رشاش بذات الجبهة. وأوضح مصدر بوحدة الهندسة تدمير آلية للغزاة والمنافقين في جبهة الدريهمي بـ الساحل الغربي ومصرع طاقمها.

وأضاف المصدر أن وحدة الدروع استهدفت طقم يحمل معدل رشاش تابع للغزاة والمنافقين في التحيتا بـ الساحل الغربي بصاروخ موجه. وكانت وحدة الهندسة للجيش واللجان قد تمكنت في وقت سابق اليوم من تدمير مدرعتين للغزاة والمنافقين بعبوتين ناسفتين في الدريهمي ومقتل وإصابة طاقمهما.

المصدر: المسيرة نت