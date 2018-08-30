الحركة الشعبية المعارضة ومجموعة تحالف المعارضة في جنوب السودان توقع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2018 - 21:12
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يستقبل نظيره السوري وليد المعلم ويبحث معه التطورات في سوريا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يحذر الغرب من اللعب بالنار عبر محاولة القيام باستفزازات كيميائية جديدة في ادلب
لافروف: الدول الغربية لها تجارب في تنفيذ الاستفزازات وخلق الذرائع لتبرير العدوان على سوريا كما جرى في خان شيخون ودوما
وزير الخارجية السوري وليد المعلم: الجيش السوري عازم على تحرير كافة الاراضي السورية من الارهابيين
المعلم: مشكلة الولايات المتحدة الامريكية انها تخدع العالم والدليل على ذلك تهريب عناصر منظمة الخوذ البيضاء
الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا: ينبغي إتاحة المزيد من الوقت لروسيا وإيران وتركيا لمحاولة تجنب التصعيد بإدلب
دي ميستورا: مستعد للتعاون مع دمشق لتأمين ممر إنساني يسمح بخروج آمن للمدنيين من إدلب
دي ميستورا: لا أحد يشك في الحق في محاربة الإرهابيين كالنصرة والقاعدة ولا في حق سوريا في استعادة وحدة أراضيها
الكرملين: بؤرة الإرهاب التي تشكلت في محافظة إدلب السورية لا تبشر بالخير إذا استمر التقاعس
الدفاع الروسية تعلن عن مناورات واسعة في البحر المتوسط من 1 إلى 8 أيلول/سبتمبر المقبل بمشاركة 25 سفينة و30 طائرة
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصل إلى باكستان في زيارة رسمية يلتقي فيها رئيس الحكومة عمران خان
اليمن: طائرات العدوان السعودي الامريكي تستهدف منطقة البقع الحدودية في مديرية كتاف بصعدة شمال البلاد
مقتل وجرح عدد من مسلحي العدوان السعودي الامريكي بعد استهداف آلياتهم في جبهة طيبة بنجران
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تدعو الدول الأعضاء إلى تحمل المزيد من المسؤولية بشأن المهاجرين
الخارجية الصينية تندد بمنطق واشنطن "غير المسؤول" غداة اتهام الرئيس الأميركي بكين بتعقيد علاقات واشنطن مع بيونغ يانغ
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الحركة الشعبية المعارضة ومجموعة تحالف المعارضة في جنوب السودان توقع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
30 August، 2018
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