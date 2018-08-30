أحالت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني الارهابي علاء بري شيبان الى القضاء المختص، بحسب بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش.

وقال البيان “أحالت مديرية المخابرات إلى القضاء المختص المدعو علاء بري شيبان، أحد أبرز المسهلين اللوجستيين للتنظيمات الإرهابية بين منطقة وادي خالد(شمال لبنان) وسوريا من خلال ارتباطه بالتنظيمات المذكورة”.

واشار البيان الى ان “شيبان أقدم على تهريب الأسلحة والذخائر الحربية والمواد اللوجستية والأشخاص والجرحى لصالح المجموعات الارهابية والاعتداء على الدوريات الأمنية وإطلاقه النار في اتجاهها لتسهيل فرار موقوفين”، وتابع ان “شيبان طعن أحد الأشخاص نتيجة إشكال بينهما”.

واكد البيان “وجود عدة بلاغات خلاصات أحكام بحق الموقوف صادرة عن المحكمة العسكرية بجرم نقل أسلحة حربية وإطلاق النار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام