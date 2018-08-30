اقام تجمع شباب من هونين حفل غداء تكريمي في فندق الكورال بيتش على شرف رئيس الجامعة اللبنانية الدولية النائب عبد الرحيم مراد احتفاءً بفوزه في الانتخابات. حضر الحفل حشد من الشخصيات السياسية والفعاليات الحزبية والعلمية من أبرزها الوزير حسين الحاج حسن والنواب علي فياض، ابراهيم الموسوي، ايهاب حمادة، محمد خواجة، فادي علامة، أمين شري، ورئيس المكتب السياسي لحركة أمل جميل حايك والنائب السابق نوار الساحلي وشخصيات وفاعليات سياسية وعسكرية واجتماعية، ونخبة من وجوه العلم والثقافة من أبناء البلدة.

ألقى د. هشام شحرور كلمة تجمع شباب من هونين مثنياً على عطاءات النائب مراد وعلى تفاعله مع قضية بلدة هونين المحتلة مشدداً على أن أهلها يرون تحريرها قاب قوسين أو أدنى، ومنوهاً بقرار القاضي احمد مزهر بإجراء مسح لأراضيها واعتبارها بلدةً لبنانيةً كمنطلق لتحرير القرى السبع والمزارع المحيطة بها.

فيما اختتم النائب المكرّم برنامج الإحتفال بكلمة شكر فيها لفتة التجمّع اتجاهه، وأكد من خلالها على أنه سيكمل مسيرة العطاء في مختلف المناطق اللبنانية دون تمييز بين منطقة وأخرى أو بين طائفة وأخرى، ممثلا بذلك كل ما تعنيه كلمة “نائب الأمة” من معنى، كما أكد ثباته على مواقفه الوطنية والقومية والمضي في مسار بناء الوطن عبر مؤسسات ترفع من شأن اللبنانيين أينما كانوا.

المصدر: موقع المنار