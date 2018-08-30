أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن قرار الوجود الإيراني في سوريا هو قرار يتخذه الرئيس السوري بشار الأسد وحده .

وقال بوغدانوف: “الرئيس السوري الشرعي طلب منا (روسيا) ومن الإيرانيين إرسال قواتهم لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه في سوريا”.

وشدَّد بوغدانوف، أن الجيش السوري يجب أن يبسط سيطرته على مناطق شرق الفرات بعد خروج الأمريكيين. وقال: ” يجب أن تتواجد السلطات السورية هناك، الجيش السوري. إذا كان الأمريكيون يقولون إنهم قضوا على تنظيم داعش، ما هي المشكلة؟ ما هو الهدف من بقائهم هناك اليوم؟”.

المصدر: سبوتنيك