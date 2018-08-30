عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس محافظين جددا في العديد من المحافظات.

وأكد بيان للرئاسة أن المحافظين الـ27 أدوا اليمين الدستورية أمام السيسي.

وشملت التعيينات محافظة شمال سيناء التي سيتولاها محمد عبد الفضيل شوشة، كما تم تعيين محافظ جديد للعاصمة المصرية القاهرة هو خالد عبد العال، وتم تعيين منال عوض ميخائيل محافظة في مصر واسندت اليها محافظة دمياط (دلتا النيل).

كما عين السيسي الخميس رئيسا جديدا لجهاز الرقابة الادارية المسؤول عن مراقبة الاجهزة الحكومية والتابعة للدولة ومكافحة الفساد فيها هو اللواء شريف سيف الدين حسين خليل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية