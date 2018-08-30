تعقد لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة، برئاسة النائب ياسين جابر، عند الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل، وذلك لدرس جدول الاعمال الاتي:

1- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2820 تاريخ 27/4/2018 الرامي الى الموافقة على ابرام قرض ميسر من قبل البنك الدولي لتمويل المرحلة الاولى من مشروع “تعزيز الحوكمة المالية” في وزارة المالية – مديرية المالية العامة.

2- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1551 تاريخ 6/10/2017 الرامي الى الاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المادة لعام 2015.

3- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3021 تاريخ 18/5/2018 الرامي الى طلب الموافقة للحكومة الانضمام الى تعديلات كيغالي – روندا المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الاوزون من المواد المستنفذة لها.

4- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2022 تاريخ 16/1/2018 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية حول الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة بين لبنان وقبرص.

المصدر: الوكالة الوطنية