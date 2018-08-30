ترأس نائب رئيس مجلس النواب اللبناني ايلي الفرزلي الخميس في المجلس النيابي، جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية، والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه.

وحضر الجلسة وزراء حكومة تصريف الاعمال: وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين، المال علي حسن خليل، الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، كما حضرت المديرة العامة لوزارة العدل ميسم النويري، وعن وزارة الاقتصاد مارلين نعمة، وغادة سفر.

وبعد الجلسة، قال الفرزلي “بعد مناقشات غنية ومستفيضة ادلى بها السادة النواب وعلى مدى سنوات من النقاش يتعلق بالقانون موضوع البحث، اي مشروع قانون المعاملات الالكترونية، والذي بعد اقراره من السادة النواب في اللجان المشتركة على أمل مناقشته في الهيئة العامة وتصديقه، أدخل لبنان في عصر جديد”، وأوضح ان “النقاش في هذا القانون دام اكثر من عشر سنوات من اجل تصديقه واقراره”، وامل ان “يصدق في الهيئة العامة”.

ولفت الفرزلي الى انه “تم الاتفاق ايضا على تأليف لجنة جديدة تتعلق بقانون اللامركزية الادارية لوضع هذا الموضوع على بساط البحث بشكل جدي ولتنطلق مسيرة وفكرة تطبيق اللامركزية الادارية من قبل المجلس النيابي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام