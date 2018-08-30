وجه رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان الخميس رسالة في الذكرى السنوية الـ40 لتغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والاعلامي عباس بدر الدين.

وقال الشيخ قبلان في رسالته “أثمر زرعك مقاومة باسلة دحرت الاحتلال وصانت الوطن وحفظت الانسان”، وتابع “أنت كنت على يقين مطلق واقتناع تام بأن إسرائيل هي العدو الأول للبنان والخطر الأكبر عليه وعلى الأمة العربية والاسلامية”، واضاف “كنت مؤسس المقاومة وإمامها الذي جند نفسه وشعبه لمقارعة اسرائيل ومواجهتها ونصرة قضية فلسطين التي سكنت في عقلك وقلبك ووجدانك”.

ودعا الشيخ قبلان قادة العرب والمسلمين، حيث قال “عودوا الى تعاليم الدين التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا يوجد في قاموسها تكفيرا ولا تعصبا لان الاسلام دين المحبة والتسامح والتعاون على البر والتقوى”، وتابع “اعملوا كما عمل الامام الصدر لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات بالحوار وانصروا فلسطين وانقذوا شعبها ومقدساتها ولا تتركوها فريسة الاطماع الصهيونية”.

وفي الشأن اللبناني، طالب الشيخ قبلان “السياسيين لحفظ وطنهم بحفظهم لبعضهم البعض والعمل لما فيه مصلحة لبنان وشعبه من خلال التزام فكر وتوجهات الامام الصدر الذي كان حريصا على الوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك، ومدافعا بقوة عن السلم الأهلي في لبنان”، وشدد على “ضرورة التنازل لبعضهم البعض والاسراع في تشكيل حكومة وطنية تعمل لخدمة المواطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام