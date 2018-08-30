شدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون على “أهمية تنوع الثقافات والحضارات”.

ونوه الرئيس عون في حديث له الخميس “بدور الجامعات في لبنان وما تقدمه من معرفة للشباب”، ودعا “أصحاب المؤسسات الجامعية الى تطوير المفاهيم الوطنية والعلمية لمواكبة العصر”.

من جهة ثانية، تابع الرئيس عون التطورات المتصلة بتشكيل الحكومة الجديدة في ضوء الاتصالات التي تتم بين مختلف الاطراف السياسية.

في سياق آخر، استقبل الرئيس عون النائبين سليم عون وميشال ضاهر، اللذين شكرا رئيس الجمهورية على “جهوده التي أفضت إلى تنفيذ أعمال طريق المتن السريع وترشيش وزحلة”.

وأطلعاه على اللقاء النيابي الذي سينعقد في مجلس النواب يوم الاثنين في الثالث من أيلول المقبل، والذي يضم 23 نائبا من محافظة البقاع، لبحث أوضاع البنى التحتية فيها، ومسألة تأهيل طريقي ضهر البيدر وترشيش اللذين يصلان البقاع بالساحل، ومشروع الاوتوستراد العربي وضرورة استكمال تنفيذه، اضافة الى مشكلة تلوث نهر الليطاني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام