ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة، مع صعود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع بينما لامس الخام الأميركي ذروته في ثلاثة أسابيع، بدعم من تراجع شحنات الخام الإيراني بينما تردع عقوبات أميركية المشترين.

وقفزت عقود خام برنت 1.19 دولار، أو 1.4 في المئة، لتبلغ عند التسوية 77.14 دولار للبرميل، بعدما لامست 77.41 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ الحادي عشر من يوليو تموز.

وصعد الخام الأميركي 98 سنتا أو 1.4 في المئة، ليبلغ عند التسوية 69.75 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوى منذ السابع من أغسطس آب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي متجاوزة توقعات محللين في استطلاع لرويترز والتي أشارت إلى انخفاض قدره 686 ألف برميل.

وتراجع فارق الأسعار بين الخام الأميركي وخام برنت قليلا من أعلى مستوى له في أكثر من عشرة أسابيع والذي سجله الثلاثاء.

وقال محللون إن أسعار النفط تلقت دعما من تلميحات إلى أن صادرات الخام الإيراني تهبط بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق.

وتظهر بيانات أولية من تومسون رويترز بشأن تدفقات التجارة أن صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات في أغسطس آب من المنتظر أن تكون أقل من 70 مليون برميل للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2017.

ويقلص مشترون كثيرون طلبات شراء الخام من إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك، قبل بدء سريان “عقوبات” أميركية تستهدف القطاع البترولي في إيران في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

المصدر: رويترز