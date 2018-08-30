بوغدانوف: الأوضاع في إدلب ستكون إحدى مواضيع المحادثات مع وزير الخارجية السوري (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2018 - 15:57
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الجيش السوري يسيطر على عدد من المناطق بريف دمشق الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع إرهابيي "داعش"
الجيش السوري يقسم منطقة سيطرة "داعش" الممتدة بين تلول الصفا باتجاه الشمال وصولاً إلى تلول رغيلة إلى قسمين شمالي وجنوبي
الجيش السوري يسيطر على مساحات جديدة في الجانب الشمالي والشمالي الغربي من تلول الصفا في عمق بادية السويداء الشرقية
الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا: ينبغي إتاحة المزيد من الوقت لروسيا وإيران وتركيا لمحاولة تجنب التصعيد بإدلب
دي ميستورا: مستعد للتعاون مع دمشق لتأمين ممر إنساني يسمح بخروج آمن للمدنيين من إدلب
دي ميستورا: لا أحد يشك في الحق في محاربة الإرهابيين كالنصرة والقاعدة ولا في حق سوريا في استعادة وحدة أراضيها
الكرملين: بؤرة الإرهاب التي تشكلت في محافظة إدلب السورية لا تبشر بالخير إذا استمر التقاعس
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره السوري وليد المعلم في موسكو
لافروف: كما كنا شركاء في محاربة الإرهاب سنكون شركاء في عملية إعادة الإعمار التي حان وقتها
لافروف: من الضروري تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي لحل الأزمة السورية
المعلم: شعبنا يقدّر عالياً الدور الروسي في مكافحة الإرهاب في سوريا ولروسيا الأولوية في إعادة الإعمار
المعلم: نحن في الخطوة الأخيرة لحل الأزمة في سوريا وتحرير كامل أراضينا من الإرهاب
الدفاع الروسية تعلن عن مناورات واسعة في البحر المتوسط من 1 إلى 8 أيلول/سبتمبر المقبل بمشاركة 25 سفينة و30 طائرة
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة استطلاع متطورة تابعة للعدوان السعودي الأميركي في منفذ الطوال الحدودي بجيزان
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصل إلى باكستان في زيارة رسمية يلتقي فيها رئيس الحكومة عمران خان
قائد حماس في غزة يحيى السنوار: سيكون هناك ورقة حول التهدئة خلال أسبوعين والحصار على القطاع سينتهي خلال شهرين
ألمانيا: تعرض مهاجر لشتائم معادية للأجانب والضرب من قبل 3 أشخاص في فيسمار شمال البلاد
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تدعو الدول الأعضاء إلى تحمل المزيد من المسؤولية بشأن المهاجرين
الصين تندّد بمنطق الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير المسؤول بشأن كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية: الرئيس "مون جاي - ان" يجري تعديلاً وزارياً شمل وزير الدفاع و4 وزراء آخرين
بورما: رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى آخر الناجين العالقين في منازلهم إثر انهيار سد بسبب الأمطار الغزيرة وسط البلاد
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بوغدانوف: الأوضاع في إدلب ستكون إحدى مواضيع المحادثات مع وزير الخارجية السوري (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
30 August، 2018
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