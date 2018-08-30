أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: ” رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 27 خرقا، بينما رصد الجانب التركي خرقين. وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية: ” الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 27 خرقا في محافظات اللاذقية (10) وحلب (15) وحماه (2)، في حين رصد الجانب التركي خرقين أحدهما في محافظة حماه (1) وثانيهما في محافظة حلب (1).

وأشارت النشرة إلى قيام مركز المصالحة الروسي خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عمليتين إنسانيتين في مدينة جب الجرة بريف حماه وقرية تل أبو سوسة بريف حلب. وبشكل عام تم تنفيذ 1912 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 2949.71 طن. وخلال 24 ساعة الماضية قدم أطباء عسكريون روس خدمات طبية إلى 334 شخصا. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا علي هذه الإسعافات والخدمات الطبية 91074 شخصا. وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية