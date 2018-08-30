أعلن الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري الاربعاء أن صندوق النقد الدولي وافق على تسريع تمويل بلاده دعما لبرنامج التقشف الحكومي.

وصرحت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الصندوق سيدرس تسريع دفعات قرض بقيمة 50 مليار دولار للارجنتين بعد محادثات مع ماكري في وقت سابق من الاربعاء.

وكان الصندوق وافق على القرض الذي مدته ثلاث سنوات في حزيران/يونيو. وقالت لاغارد أن الصندوق سيعمل على تعزيز ترتيبه مع الارجنتين “وسيعيدان النظر في تدرج دفعات البرنامج المالي”.

ودعا ماكري في مكالمة هاتفية مع لاغارد الاربعاء الى الافراج المبكر عن دفعات القرض.

ويأتي ذلك وسط اضطرابات شديدة في اسواق المال والعملة في الارجنتين بسبب حالة الغموض بشأن التضخم والتراجع الاقتصادي والعجز في الميزانية.

وخسر البيزو الارجنتيني أكثر من 40% من قيمته مقابل الدولار هذا العام، كما يتوقع أن يتجاوز التضخم نسبة 30% بنهاية 2018.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية