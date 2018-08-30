أسقطت دفاعات الجيش اليمن واللجان الشعبية مساء الأربعاء، طائرة بدون طيار متطورة تابعة لقوى العدوان في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري “المسيرة نت” عن إسقاط طائرة مقاتلة بدون طيار متطورة من نوع CH-4 صينية الصنع تابعة لقوى العدوان بسلاح مناسب في منفذ الطوال الحدودي بجيزان.

ويصل طول جناحي الطائرة CH-4 إلى 18 مترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع إلى 1350 كيلوغراما، ومدى طيرانها الأقصى 5 آلاف كيلومتر، ويمكن أن تطوف على ارتفاع بين 5 آلاف و7 آلاف متر. كما إنها تتمتع بالكفاءة الهوائية العالية باستخدام شبكة التخطيط الهوائية الجديدة.

وتعتبر الطائرة بدون طيار من طراز CH-4 الأقوى والأروع من حيث قدرتها على الحمل وكفاءتها الطيرانية أفضل من الطائرة الأمريكية من دون طيار. وتتمكن من أداء مهام تشمل مراقبة ميدان القتال وجمع المعلومات، ومن تنفيذ عمليات عسكرية والدوريات في المجال الجوي المحظور، بحيث يمكنها توجيه ضربات دقيقة إلى الأهداف الثابتة أو المتحركة بسرعة منخفضة على الأرض.

هذا وتتمكن الطائرة من دون طيار من طراز CH-4 من شن هجمات على أهداف أرضية باستخدام الصواريخ من ارتفاع يفوق 5 آلاف كيلومتر.

وكانت الدفاعات الجوية التابعة للجيش واللجان الشعبية أسقطت أربع طائرات استطلاع خلال الشهر الحالي في عدة جبهات.

المصدر: المسيرة