يبدأ الرئيس المصري زيارة خارجية تشمل البحرين والصين واوزبكستان .

وذكرت “وكالة أنباء الشرق الأوسط”، أن السيسي سيشارك خلال زيارته بكين في قمة منتدى الصين أفريقيا، والذي يعد أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والسياسية التي تعكس الاهتمام الصيني بالقارة الأفريقية، وتهدف إلى تكثيف ودفع العلاقات الصينية مع الدول الأفريقية”.

وستشهد الزيارة كذلك عقد لقاء قمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني لبحث أوجه التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين .

كما سيجري التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن تطوير التعاون المشترك .

المصدر: انترنت