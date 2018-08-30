أفادت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بأن روسيا وكوريا الجنوبية اتفقتا على إنشاء خط اتصال ساخن بين القوات الجوية في البلدين وتوسيع التعاون في المجال العسكري.

وجاء في بيان الوزارة “نظراً لأهمية العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا، اتفق الطرفان على تعزيز الحوار الاستراتيجي إلى مستوى نائب وزير الدفاع، فضلاً عن إنشاء خط اتصال مباشر بين القوات الجوية”.

ووفقا للوزارة، فإنه تم التوصل إلى الاتفاق في 28 آب/أغسطس في موسكو في إطار “الحوار الاستراتيجي” حول الدفاع بمشاركة نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي سو تشو سوك ونائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين.

المصدر: سبوتنيك