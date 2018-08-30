اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يوجد حاليا سبب لاستئناف المناورات العسكرية التي تجريها بلاده مع كوريا الجنوبية في شبه الجزيرة الكورية.

ونشر ترامب بيانا للبيت الأبيض على تويتر، جاء فيه “الرئيس يعتبر أن علاقته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون جيدة وودية، ولا يوجد سبب حاليا لإنفاق المزيد من الأموال على المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية”.

وأضاف “الرئيس يستطيع أن يعلن على الفور المناورات المشتركة مجددا مع سيئول وطوكيو إذا اختار ذلك، وإذا قرر إطلاق المناورات فإنها ستكون أكبر من أي وقت مضى”.

بيان البيت الأبيض، جاء بعد يوم من تصريحات لوزير الحرب الأمريكي جيمس ماتيس قال فيها إن الولايات المتحدة ستستأنف التدريبات العسكرية مع سيئول، التي أوقفها ترامب بعد محادثاته مع زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة.

وعقد في سنغافورة في يونيو الماضي لقاء تاريخي بين الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي، إذ أعلن ترامب بعد القمة نيته تعليق المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية التي قال إنها “مكلفة وغير ملائمة” .

المصدر: وكالات