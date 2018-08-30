أكد ناطق انصار الله في اليمن محمد عبدالسلام ان “ما تضمنه التقرير الأممي ليس إلا جزءا يسيرا من فظائع تحالف العدوان القائم أساسا علي ارتكاب الجريمة كمنهجية متأصلة في سلوكه العدواني باعتباره تحالف غزو واحتلال مستعد في سبيل فرض هيمنته المتوحشة لأن يحرق الأخضر واليابس”.

وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر “على ضوء ما رصده التقرير الأممي من فظائع تحالف العدوان بحق الشعب اليمني نقول للأمم المتحدة تحققي أكثر، والتزمي المصداقية والمعلومة الموثقة وكفي مداهنة، وتحرري من ابتزاز رباعي العدوان أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات”.

واشار عبدالسلام إلى أن تقرير الخبراء لفت إلى أنه ما من ميزة عسكرية قد تبرر المعاناة الفائقة والمستمرة لحصار ملايين الأشخاص.

المصدر: وكالة يونيوز