صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“من خلال عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة لأشخاص يؤلفون عصابة لتجارة وترويج المخدرات ضمن مدينة بيروت، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء شرطة بيروت، عند الساعة 22:50 من تاريخ 27/8/2018 – بعد مطاردة دامت حوالي ساعة من الزمن – من توقيف جميع المشتبه بهم، في محيط السفارة المصرية، وهم كل من: ع.ر (مواليد 1992، لبناني)، ر.ص (مواليد 1972، لبناني)، أ.ج (مواليد 1990، لبناني) وف.ع (مواليد 1989، سوري)، وذلك على متن سيارة فان نوع “ميتسوبيشي” لون أبيض ودراجة آلية نوع “أبريو” لون زيتي، وضبطت بحوزتهم حوالي 3600 حبة مخدرة نوع “ترامادول” و1.5 كلغ. من مادة حشيشة الكيف، و20 غ. من مادة الكوكايين، و7 غرامات من مادة باز الكوكايين.

وأثناء عملية التوقيف أقدم ر.ص على محاولة الفرار بسيارة الفان، كما أقدم أ.ج على محاولة الفرار على متن الدراجة الآلية، وقد أدت محاولتيهما إلى صدم اثنين من عناصر الدورية، اللذان أصيبا برضوض طفيفة.

سلموا مع المضبوطات الى فصيلة الرملة البيضاء، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية