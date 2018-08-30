تظاهر العشرات من العراقيين أمام بوابة المنطقة الخضراء في بغداد، منددين بالتدخلات الأمريكية في عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ورفع المتظاهرون صور بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحالف الدولي، حيث يتواجد منذ أيام في العراق لـ”بحث” ملف تشكيل الحكومة.

وقال أحد المتظاهرين “تظاهرتنا من أجل الحد من التدخلات الأمريكية في الشأن العراقي ومنع فرض إرادة واشنطن على العراقيين”. وأضاف، “نحمل الكتل السياسية التي تلتقي مع السفارة الأمريكية وتخون الشعب الذي انتخبها، ولا نقبل بوجود بريت ماكغورك في العراق لتحديد مصير حكومتنا”.

وندد المتظاهرون بالأحزاب السياسية التي تلتقي بالمبعوث الأمريكي لبحث الشأن العراقي الداخلي، معتبرينها “خيانة” للناخبين الذين أوصلوهم لسدة الحكم.

ويقوم بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي، بزيارات دورية إلى العراق منذ بدء الحرب على “داعش” عام 2014، وحتى اليوم، حيث تحولت زياراته منذ تحرير الموصل من سيطرة الإرهابيين من عسكرية إلى سياسية.

المصدر: روسيا اليوم