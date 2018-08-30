مصادر يمنية: عملية هجومية ليلية على مواقع قوى العدوان خلف جبل بحرة وعلى بوابة صلب والسيطرة على مواقع المنافقين بعد فرارهم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2018 - 00:56
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الإمام السيد علي الخامنئي: لا مانع من العلاقة مع أوروبا أو مواصلة المحادثات معها
الإمام الخامنئي: لا يجب التعويل على أوروبا في موضوع خطة العمل المشترك أو القضايا الاقتصادية
الإمام الخامنئي: خطة العمل المشترك وسيلة لحفظ المصالح الوطنية وسنضعها جانبا إذا لم تحقق مصالحنا
الامام الخامنئي يجدد رفضه التفاوض مع الأميركيين على أي مستوى كان
الامام الخامنئي: كل الحكومات الاميركية بحاجة للتفاوض مع إيران للمناورة والاستعراض فقط
الجيش السوري والقوات الرديفة يسيطرون على منطقة قبر عيد حنيش على محور تل ابو غانم في عمق بادية السويداء الشرقية
الجيش السوري والقوات الرديفة يعززون انتشارهم ويثبتون نقاطهم باتجاه قبر الشيخ حسين وام مرزخ في بادية السويداء
لافروف يأمل في ألا يعمد الغربيون إلى "عرقلة عملية مكافحة الإرهاب" في إدلب
الخارجية الروسية: لا نملك معلومات عن استعدادات أميركية لنشر منظومة دفاع جوي في سوريا
الدفاعات الجوية اليمنية تعلن اسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان في منطقة الفازة على الساحل الغربي
الناطق باسم "انصار الله": ما تضمنه التقرير الاممي ليس الا جزءا يسيرا في فظائع تحالف العدوان بحق اليمنيين
عناصر من وحدة "المستعربين" الصهيونية تختطف شابا فلسطينيا من مخيم عقبة جبر قرب اريحا بالضفة الغربية
الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على مواقع لمرتزقة العدوان في مجازة بعسير موقعين قتلى وجرحى في حاميتها
الرئيس بري في الاربعاء النيابي: للإسراع في تشكيل الحكومة وبداية الحلول تكون بحكومة وحدة وطنية
الرئيس بري: مجلس النواب ذاهب الى التشريع وسأدعو لجلسة تشريعية بعد انتهاء اللجان من دراسة بعض المشاريع
منتدى البحرين لحقوق الإنسان: 7 أطفال محكومين تعسفيا منذ مطلع العام 2018 مجموع أحكامهم 28 سنة و6 أشهر
وزير الاستخبارات الإيراني يعلن توقيف عشرات الجواسيس ويؤكد أن الأعداء يتحركون بالتجسس وبالتسلل
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يستقبل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في انقرة
التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة: لا نعمل على انشاء منطقة حظر جوي فوق سوريا
ترامب يعلن ان محامي البيت الأبيض "دون ماكغان" سيغادر منصبه قريبا
لافروف بعد لقائه الجبير: نستعد مع تركيا للقضاء على الجرح المتقيح في ادلب
لبنان: المحكمة العسكرية تصدر حكمها بالاعدام والمؤبد للارهابيين المتورطين بتفجيري برج البراجنة
وزير خارجية فرنسا: باريس غير مستعدة لتدفع لدول اوروبية لا تحترم "المبادىء الاساسية" للاتحاد الاوروبي
ترامب: الصين تعقد الامور بشكل كبير على صعيد العلاقات مع كوريا الشمالية
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مصادر يمنية: عملية هجومية ليلية على مواقع قوى العدوان خلف جبل بحرة وعلى بوابة صلب والسيطرة على مواقع المنافقين بعد فرارهم
منذ 14 mins
30 August، 2018
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