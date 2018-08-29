فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الاربعاء في 29-8-2018.

الحسكة وريفها:

ـ أصيب عدد من جنود الجيش الأميركي، إثر تفجير مسلحي داعش عبوة ناسفة برتل لهم، على الطريق الوصل بين مدينة الحسكة وبلدة تل تمر بريفها الشمالي الغربي، يوم أمس، بحسب مواقع مقربة من داعش.

دمشق وريفها:

ـ عثرت الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي، على مستودع يحوي كميات كبيرة من الأدوية والاجهزة الطبية من مخلفات الارهابيين في منطقة برزة شمال مدينة دمشق.

السويداء وريفها:

ـ سيطر الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة على منطقة قبر عيد حنيش على محور تل أبو غانم، وعلى بركة حوي عوض ومساحات واسعة من الجروف الصخرية شديدة الوعورة والمليئة بالمغاور والجحور في عمق بادية السويداء الشرقية، بعد اشتباكات مع إرهابيي داعش، أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الإرهابيين وتدمير سيارة دفع رباعي مزودة بمدفع 23 مم لهم.

حماة وريفها:

ـ عثرت الجهات المختصة خلال تمشيطها تلول الحمر بريف حماة الجنوبي الشرقي، على مستودع أسلحة وذخيرة وقذائف من مخلفات الإرهابيين من بينها صواريخ “تاو” أمريكية الصنع من مخلفات الإرهابيين.

ـ دخلت تعزيزات عسكرية تركية الى نقطة المراقبة التركية، قرب مدينة مورك بريف حماة الشمالي.

دير الزور وريفها:

ـ قُتل أحد مسؤولي “قسد” إثر انفجار دراجةٍ نارية مفخخة، في قرية الصعوة بريف دير الزور الشمالي الغربي.

ـ أعدم داعش 9 من مسلحيه، من الجنسية العراقية، في بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لأسبابٍ مجهولة.

ـ عُثر على 5 جثث مقطوعة الرأس لأشخاصٍ مجهولي الهوية، قتلوا على أيدي مسلحين مجهولين، قرب قرية أبو حردوب بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، الخاضعة لسيطرة “قسد”.

الرقة وريفها:

ـ أُصيب مسلحان من “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارة كانت تقلهما، قرب مزرعة العدنانية بريف الرقة الشمالي الغربي.

حلب وريفها:

ـ قُتل وجرح عدد من الأشخاص بينهم مدنيين، إثر انفجار عبوة ناسفة، زرعها مسلحون مجهولون، عند دوار “النيروز” في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ قُتل مسلحان من “لواء عاصفة الشمال _الجيش الحر” المدعوم تركياً، على أيدي خلايا تابعة لـ “الوحدات الكردية” في قرية قطمة شمال شرق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ توجه وفد عسكري من “التحالف الدولي” برفقة 6 آليات عسكرية مصفحة، إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في قرية عون الدادات شمال مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ اعتقلت كل “فرقة الحمزة _الجيش الحر” و”فيلق الشام” المدعومين تركياً، 21 مدنياً في بلدة عين دارة وقرية برج حيدر جنوب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ يعاني قاطنو مخيم الدويرات الواقع تحت سيطرة المجموعات المسلَّحة، في ريف حلب الغربي من أوضاعٍ مأساوية، وتفشي الأمراض، بس نقص الرعاية الصحية اللازمة، والدعم بأشكاله المختلفة، والشكل الغذائي على وجه الخصوص.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” 7 مسلحين من خلايا تابعة لداعش، في ريف حلب الغربي.

ـ انفجرت قنبلة ألقاها مسلحون مجهولون على حاجزٍ لأحد فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، على الطريق الواصل بين مدينتي اعزاز وعفرين بريف حلب الشمالي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، قرب مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، دون ورود أنباء عن إصابات.

ادلب وريفها:

ـ اعتقلت “الجبهة الوطنية للتحرير”، عدداً من الأشخاص في قرى “البريصة، الهلبة، معيصرونة، الدير الشرقي وتل الشيح” بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بسبب سعيهم للمصالحة مع الجيش السوري.

ـ قُتل شخص إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، قرب مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي الغربي.

ـ أعلن “المجلس المحلي، مجلس الشورى والمجلس العسكري” التابعين لـ “الجبهة الوطنية للتحرير” في قرية معر شورين بريف إدلب الجنوبي الشرقي، عن منع دخول أي فصيل مسلَّح الى القرية بهدف اعتقال أي شخص أو مداهمة المنازل، الا بعد مراجعة “المجلس العسكري” في القرية، وذلك على خلفية تكرار عمليات القتل والاعتقال والخطف في المنطقة.

ـ عُثر على عبوةٍ ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، على الطريق الواصل بين مدينة معرة مصرين وقرية الشيخ بحر، بريف إدلب الشمالي، كما عُثر على عبوة أخرى قُرب دوار السياسية في مدينة إدلب.

المصدر: الاعلام الحربي