رجح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأربعاء التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي مع الولايات المتحدة والمكسيك بحلول نهاية الأسبوع.

وغداة انضمام مسؤولي التجارة الكنديين إلى المحادثات المرتبطة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) في واشنطن، قال ترودو “هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق جيد بالنسبة لكندا بحلول يوم الجمعة”.

لكنه قال أمام حشد من الطلبة في شمال أونتاريو إن أي اتفاق “سيرتبط بمسألة إن كانت هناك صفقة جيدة في النهاية بالنسبة الى كندا”. وأضاف “قلت منذ البداية إن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن نافتا، أفضل من إبرام اتفاق نافتا سيء”.

وأكد رئيس الوزراء أن حكومته “تدافع بصلابة عن سلسلة واسعة من الأمور التي تعني الكثير بالنسبة للكنديين”، مشيرا بالتحديد إلى “إدارة الإمدادات” وهو نظام تسيطر أوتاوا من خلاله على إنتاج وسعر الألبان التي ينتجها مربو الماشية في كندا بفضل حصص سنوية تؤمن لهم عائدات ثابتة يمكن توقعها.

وتطالب الولايات المتحدة بالاستغناء عن هذا النظام المطبق منذ سبعينات القرن الماضي، وبإمكان أوتاوا أن تعرض على منتجي الألبان الأميركيين نسبة إضافية صغيرة في السوق كما فعلت مع الاتحاد الأوروبي في اتفاق للتجارة الحرة أبرم العام الماضي.

وبعد شهور من المفاوضات المكثفة، أعلنت الولايات المتحدة والمكسيك الاثنين تسوية شاملة لإصلاح اتفاقية “نافتا” المبرمة منذ 25 عاما، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار إلى إمكانية إخراج أوتاوا من الاتفاقية.

لكن الرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو وخلفه الذي انتخب مؤخرا ندريس مانويل لوبيز أوبرادور أكدا أن “نافتا” يجب أن يبقى اتفاقا ثلاثيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية