دخل عمال بناء سد النهضة الإثيوبي في إضراب عام أدى إلى توقف أعمال البناء، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي حمد، وجود مشاكل تواجه إدارة السد.

وقال المدير العام للمشروع، إفريم ولد كيدان، إن موظفي السد نظموا إضرابا عاما على مدى الأيام الثلاثة الماضية بطلب زيادة الرواتب وتحسين المعيشة، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وفي اتصال للتلفزيون الإثيوبي، قال موظفون إنهم وضعوا بصماتهم على هذا المشروع القومي، ولكن المقاول لم يلب رغبتهم في زيادة الرواتب، ما أدى إلى زيادة أعبائهم المعيشية.

وقال مدير المشروع إن المناقشات تجرى لحل المشكلة مع المقاولين والعمال، معربا عن أمله بأن يعود العمال إلى عملهم.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قد أكد تأخر عملية بناء سد النهضة بسبب “الإدارة الفاشلة للمشروع”، وحمل شركة “ميتيك” التابعة لوزارة الدفاع في إثيوبيا المسؤولية عن ذلك، وفسخ التعاقد معها.

المصدر: وكالات