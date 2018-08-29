قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه واثق من التوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في ظل توافر “الإرادة القوية” للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأشاد الرئيس المصري خلال استقباله، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو، بـ”التعاون البناء” بين النيابة العامة في الجانبين، وتوجيهاته للجهات المعنية الأخرى، للتنسيق الدائم مع نظيرتها الإيطالية لحل تلك القضية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد الحرص على تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا على الأصعدة المختلفة، مؤكدا ان تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين خلال الفترة الأخيرة، دليل على عودة العلاقات بينهما إلى مسارها الطبيعي.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي أن بلاده حريصة على تكثيف التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات.

وأكد أن السلطات الإيطالية لمست تطورا في مسار قضية الطالب ريجيني، مشيرا إلى “تعاون مخلص” من قبل الجانب المصري للتوصل إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

المصدر: وكالات