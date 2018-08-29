حذر رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، من أي محاولات للدول الأجنبية “المعادية” لمخالفة القانون الدولي في مضيق هرمز، مؤكدا جاهزية إيران لمواجهة أي تهديد فيه أو بمياه الخليج.

قال باقري، خلال مشاركته في الملتقى العام الـ21 لقادة ومسؤولي ومدراء القوة البحرية للحرس الثوري بمدينة مشهد المقدسة، “بفضل القوة البحرية للحرس الثوري فإن الدول المعادية يتملكها الاضطراب قبل دخول مضيق هرمز وقد تصرفت وفق القوانين الدولية خلال العام الأخير، وإذا تجاوزتها فإنها ستواجه رد الفعل المناسب من قبل القوة البحرية”.

واعتبر اللواء باقري أن “الأمريكيين يعلمون أنهم عاجزون عن مواجهة إيران”، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية تراقب وترصد بدقة الاستراتيجيات والمخططات الجديدة للعدو في مياه الخليج. وتابع “إن الخليج هو بيتنا ووطننا والأعداء في الخليج هم ضيوف غير مرحب بهم”.

وشدد على أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقواتها المؤمنة والاستشهادية مستعدة للتصدي للعدو كما تصدت له خلال فترة الدفاع المقدس في الخليج الفارسي”، قائلا إن القوات الإيرانية “سطرت آنذاك أيضا دورسا من التضحيات والتفاني في سبيل الوطن رافعة راية العزة والافتخار عاليا”.

وأضاف “عندما يرى العدو العيون مفتوحة وجاهزة لقوات البحرية الإيرانية، سيجد أنه في حال وجود نزاع سيكون الأسطول البحري الإيراني فعالا وفي أتم الجاهزية”.

المصدر: وكالة ارنا