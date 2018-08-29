اشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اثر انتهاء اللقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، الى انه “يبدو أن الرئيس المكلف سيعرض امام فخامة الرئيس لائحة جديدة لتشكيل الحكومة، وفي اليومين المقبلين، سيأتي الرئيس الحريري ليعطي الرئيس عون التشكيلة الجديدة للحكومة”.

ولفت الى ان “الرئيس عون متفائل في التشكيلة الحكومية الجديدة، وعلينا التحلي بالصبر والتفاؤل في الأيام المقبلة”.

واوضح ان “الحديث تناول الامور الاقتصادية، واعلمنا بالمشاريع الانمائية التي تتحضر في كل المناطق وهذا يفرحنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام