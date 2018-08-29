استشهد مدني سوري جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن انفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في بلدة محكان جنوب شرق مدينة الميادين بنحو 7 كم أسفر عن استشهاد مدني.

وكان طفل استشهد وأصيب 3 مدنيين بجروح الخميس الماضي نتيجة انفجار لغم من مخلفات إرهابيي “داعش” في قرية الكشمة التابعة لمنطقة البوكمال بالريف الجنوبي الشرقي.

وعمد إرهابيو تنظيم “داعش” إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وتفخيخ المنازل قبل اندحارهم أمام وحدات الجيش العربي السوري بغية إعاقة تقدمها وزرع الرعب في نفوس الأهالي ومنعهم من العودة إلى منازلهم.

المصدر: سانا