أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد على أهمية عدم ربط عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم بأي أجندات مشبوهة تتناقض مع مصلحة السوريين وعودتهم الى مدنهم وقراهم.

وشدد المقداد خلال لقائه فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين والوفد المرافق له اليوم على أهمية استمرار التعاون البناء بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للاجئين مستعرضا الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتسهيل عودة المهجرين السوريين وحرصها على التعاون مع المفوضية في هذا المجال على أساس الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة سورية أرضا وشعبا.

بدوره نوه غراندي بأهمية وإيجابية البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين للترحيب بعودة المهجرين وتأمين العودة الطوعية والكريمة لهم.

وأكد غراندي على ارتياحه للتعاون القائم بين المفوضية والدولة السورية واستعداد المنظمة لحشد كل الامكانيات وتسخيرها من أجل تأمين المتطلبات الأساسية لعودة المهجرين ومساعدة الحكومة السورية على تسهيل وصول الخدمات المطلوبة عند وصول هؤلاء المواطنين إلى أماكن إقامتهم.

المصدر: سانا