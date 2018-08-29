أعلن التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ضد “داعش”، أنهم لا يعمل على إنشاء منطقة حظر جوي فوق سوريا، لكنه لا يستبعد ذلك في المستقبل.

وأكد المكتب الصحفي للتحالف لوكالة “نوفوستي” أن “هذه التقارير في وسائل الإعلام خليط بين التحريفات والبروباغاندا”.

وقال ممثل التحالف لوكالة “نوفوستي”: “الشركاء في التحالف، كجزء من جهود محاربة “داعش”، نشروا منظومات في شمال – شرق سوريا من أجل توفير الحماية الحوية لطيران التحالف، الذي يدعم مهمة القضاء على داعش، وتحديد الأهداف. وهذه الأنظمة موجهة فقط لتنفيذ هذه المهمة وضمان توفير الدعم الدائم والامن لهذه الجهود الدولية”.

المصدر: سبوتنيك