ندّد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بسياسات اميركا والكيان الاسرائيلي، موضحا أنهما وحدهما من يمتلك اسلحة نووية في المنطقة.

ووصف ظريف على حسابه الشخصي في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التجارب النووية، انه فيما يطلق العالم يوما لمواجهة الاختبارات النووية ينبغي الانتباه الى ان القنابل النووية الموجودة في منطقتنا تعود الى “اسرائيل” واميركا.

كما وصف ظريف في هذه الرسالة الكيان الصهيوني “معتد مستمر” واميركا البلد الوحيد الذي استخدم القنابل الذرية.

واضاف، ينبغي التذكر ان ايران دعت، منذ عام 1974، الى منطقة خالية من الاسلحة الذرية.

ويشار الى ان الجمعية العامة للامم المتحدة صادقت في 2 كانون الاول/ ديسمبر على قرار بالاجماع حددت يوم 29 آب/ اغسطس بـ”اليوم العالمي لمكافحة التجارب النووية”.

المصدر: وكالة فارس