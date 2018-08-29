جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء اليوم، تأكيد ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة. ونقل عنه النواب قوله ان “بداية الحلول هي في وجود حكومة وحدة وطنية تجيب عن كل الأسئلة وتعمل لمواجهة الاستحقاقات”.

وتناول اللقاء المشاكل العديدة المتعلقة بالخدمات والبيئة مثل مشاكل الكهرباء والمطار وتلوث الليطاني. وأكد بري مرة أخرى أهمية تطبيق القوانين وملاحقة كل المخالفين وضبط المخالفات المتعلقة بتلوث الليطاني ومحيطه.

وشدد على ان المجلس ذاهب الى التشريع وانه سيدعو الى جلسة تشريعية بعد ان تنتهي اللجان من درس مشاريع عديدة، خصوصا تلك المتعلقة بالوضع المالي.

وكان بري التقى في اطار لقاء الاربعاء النيابي الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر والنواب: هاني قبيسي، علي بزي، قاسم هاشم، سليم عون، فريد البستاني، هنري حلو، فادي علامة، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، انور الخليل، محمد نصرالله، فؤاد مخزومي، سامي فتفت، بلال عبدالله، نزيه نجم، ابراهيم عازار، جهاد الصمد، ياسين جابر، علي خريس، حكمت ديب، ايوب حميد، ميشال موسى، علي فياض، الياس بوصعب وبكر الحجيري.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام