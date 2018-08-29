تأمين جبل مغنية بالقبيطة واستعادة مواقع أخرى في عملية نوعية للجيش واللجان في لحج (مصدر عسكري يمني) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2018 - 16:03
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الجيش السوري والقوات الرديفة يعززون انتشارهم ويثبتون نقاطهم على اتجاه قبر الشيخ حسين وام مرزخ في بادية السويداء
رويترز تنقل عن 2 من كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية تأكيدهما وجود حوار متواصل مع أعضاء من الحكومة السورية
المسؤولان الأميركيان: الحوار مع دمشق يتعلق بمحاربة تنظيم داعش وموضوع الأسلحة الكيميائية في سوريا
الخارجية الروسية: لا نملك معلومات عن استعدادات أميركية لنشر منظومة دفاع جوي في سوريا
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محكمة صهيونية تشرّع للمرة الأولى وضع بؤرة استيطانية قرب رام الله مبنية بقسمها الأكبر على أراض فلسطينية خاصة
قوات الاحتلال تهدم محلا تجاريا في بلدة سلوان بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية: إدارة سجون الاحتلال تعزل جميع أسرى الجبهة الشعبية في سجن "مجدّو" داخل زنازين انفرادية
صحيفة معاريف الإسرائيلية: "إسرائيل" والولايات المتحدة تتفقان على تشكيل طاقم مشترك لفرض العقوبات على إيران
الرئيس بري في الاربعاء النيابي: للإسراع في تشكيل الحكومة وبداية الحلول تكون بحكومة وحدة وطنية
الرئيس بري: مجلس النواب ذاهب الى التشريع وسأدعو لجلسة تشريعية بعد انتهاء اللجان من دراسة بعض المشاريع
مصدر طبي عراقي:11 شهيدا و16 جريحا بتفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية في القائم غرب العراق
منتدى البحرين لحقوق الإنسان: 7 أطفال محكومين تعسفيا منذ مطلع العام 2018 مجموع أحكامهم 28 سنة و6 أشهر
وزير الاستخبارات الإيراني يعلن توقيف عشرات الجواسيس ويؤكد أن الأعداء يتحركون بالتجسس وبالتسلل
محققو الأمم المتحدة يدعون لمحاسبة كبار جنرالات الجيش البورمي بتهم الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة
وزير الحرب الأميركي يعتبر استبدال الجنود الأميركيين في افغانستان بعناصر شركات أمن خاصة "فكرة غير حكيمة"
روسيا تعلن عن مناورات عسكرية هي الأضخم منذ العام 1981 ستجري بين 11 و15 ايلول / سبتمبر المقبل
الرئيس الفنزويلي يوقع 7 اتفاقات مع شركات نفطية دولية لزيادة إنتاج النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميا
الرئيس الأميركي يحذر غوغل وتويتر وفيسبوك ويتهمها "بالانحياز ضده وتقديم تقارير سيئة عنه"
السلطات الأميركية تفرض غرامة بـ16.25 مليون دولار على وكالة "موديز" لتقصيرها في ضبط تقييم المنتجات المالية
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تأمين جبل مغنية بالقبيطة واستعادة مواقع أخرى في عملية نوعية للجيش واللجان في لحج (مصدر عسكري يمني)
منذ 45 mins
29 August، 2018
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