أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مستهل لقائه نظيره السعودي عادل الجبير، الأربعاء، أن “العلاقات الروسية السعودية تتطور بشكل مكثف في كافة المجالات”. وقال لافروف “علاقاتنا الثنائية تتطور بشكل مكثف في كافة الاتجاهات، وتنسيقنا وتبادل الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية أيضاً في مستوى جيد جداً”. من جانبه، قال الجبير “يسعدني بزيارتي إلى موسكو مواصلة مناقشتنا في مجالات مختلفة. وكما تفضلتم بالفعل علاقاتنا تتطور بديناميكية عالية، ويبرز هذا التعاون في مجالات مثل الدفاع، والتعاون التقني والفضاء، وازدادت الاستثمارات السعودية إلى اقتصاد روسيا، وثمة هناك تنسيق عالي في ما يخص قضايا المنطقة. المملكة السعودية وروسيا تبديان اهتماما كبيرا باحترام سيادة دولنا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية… وهناك إرادة سياسية لقيادة البلدين في تطوير العلاقات في كافة المجالات”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت في بداية الأسبوع الجاري، أن اجتماع الوزيرين “جزء لا يتجزأ من الحوار السياسي المنتظم بين البلدين حول مجموعة من المسائل المهمة للطرفين”، متوقعة أن يبحث الاجتماع الوضع القائم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والإشارة إلى ضرورة تسوية النزاعات المستمرة في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة بطرق سياسية ودبلوماسية وعبر حوار الاحترام المتبادل. وأشارت إلى أن المحادثات “ستتناول أيضا الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والخليج العربي، بالإضافة إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية”، مضيفة أن الجانبين سيبحثان آفاق العمل المشترك في إطار الحوار الاستراتيجي روسيا- مجلس تعاون دول الخليج العربي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية