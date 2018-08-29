قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إن الأعداء وإذا ما تجاوزوا القانون الدولي في الخليج فإنهم سيكونون بمواجهة إجراءات ضبط من قبل القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العميد محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بيَّن في الملتقى الحادي والعشرين العام للقادة، والمسؤولين والمدراء في القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية المنعقد في مدينة مشهد المقدسة، بيَّن أن المؤامرات والأفعال الخبيثة للأعداء ضد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني لم تكن وليدة اليوم بل كانت موجودة على الدوام.

وصرح العميد باقري بأنه وبفضل من الله سبحانه وتعالى فقد إستطاع النظام الإسلامي والشعب الإيراني التغلب على جميع هذه الخطط والمؤامرات وإفشالها طيلة الأربعين سنة الماضية من عمر الثورة الإسلامية.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن القوات المسلحة لم تكن يوماً قد قللت من شأن وحجم تهديدات الأعداء، قائلاً “إننا نؤمن بضرورة الوقوف بوجه العدو من خلال الإرتقاء بقدراتنا وقوة الردع ، بحيث أن العدو وعندما يرى الجاهزية القتالية العالية للقوات البحرية، فإنه سيكون مدركاً بأنه وفي حال حصول مواجهة ما، فهو سيكون بمواجهة قوة بحرية ناجحة، وحديثة وفاعلة وصلبة”.

وأضاف العميد محمد باقري بالقول “إن الإقتدار وقوة الردع اللذين تحققا اليوم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنما تحققا بفضل الجاهزية، والتقنيات، والتكتيكات والخطط الحديثة، والنظرة المستقبلية للقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية وباقي القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وتابع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، قائلاً “إننا لم نغفل يوماً الإستراتيجيات الجديدة للأعداء بل كنا نراقبها ونرصدها على الدوام، مضيفاً أنه وبفضل جهوزية وقدرات القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية فقد أصبحت الدول المعادية تعاني من التخبط قبل دخولها إلى مضيق هرمز”.

وقال العميد باقري إن هذه الدول المعادية عملت طوال السنة الأخيرة وفقاً للقانون الدولي وإنها إذا ما تجاوزت هذا القانون فإنها ستجد نفسها بمواجهة الإجراءات الرادعة والضابطة من قبل القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية.

المصدر: وكالة تسنيم