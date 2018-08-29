إستقبل الامام السيد علي خامنئي اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني وأعضاء مجلس الوزراء وذلك بمناسبة أسبوع الحكومة.

وتزامن الاستقبال مع انتهاء أسبوع الحكومة في الجمهورية الاسلامية الإيرانية وعشية ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية الأسبق محمد علي رجائي ورئيس وزرائه محمد جواد باهنر، قبل حوالي 37 عاما على يد زمرة “خلق” الإرهابية.

وتطرق الاملام الخامنئي في كلمته إلى أهم القضايا التي تهم البلاد ومنها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والأعمال الشريرة التي تقوم بها الولايات المتحدة من جهة واقتراحها فتح باب الحوار مع إيران من جهة أخرى.

ودعا سماحته لدى استقباله الرئيس روحاني وأعضاء مجلس الوزراء إلى تكثيف الجهود لحل المشاكل الاقتصادية.

وفيما أكد أنه “لامانع من العلاقة مع أوروبا أو مواصلة المحادثات معها” شدد على ضرورة عدم التعويل على أوروبا في موضوع خطة العمل المشترك أو القضايا الاقتصادية.

وأضاف أن “خطة العمل المشترك وسيلة لحفظ المصالح الوطنية وليست هدفاً، وسنضعها جانبا ما لم تحقق مصالحنا”.

وجدد الامام الخامنئي رفضه للتفاوض مع الاميركيين على اي مستوى كان، مصرحاً أن “الحكومات الأميركية بحاجة للتفاوض مع إيران للاستعراض والمناورة فقط”.

المصدر: قناة العالم