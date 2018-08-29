أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، أن القوات المصرية قتلت 20 عنصرا “تكفيريا” في عمليات جرت بشبه جزيرة سيناء و المناطق الصحراوية غربي البلاد.

ووفقا لبيان المتحدث، الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ”، فقد “تم رصد منطقة لخلية إرهابية بالمنطقة الصحراوية غرب البلاد تتخذها العناصر الإرهابية ملاذاً لهم ومركز انطلاق لتنفيذ أعمالهم العدائية…قامت على الفور القوات الجوية بتنفيذ هجمة جوية مركزة تبعها قيام قوات مكافحة الإرهاب بدفع الدوريات لتمشيط وتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية، وقد أسفرت العملية عن القضاء على 7 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة”.

المصدر: سبوتنيك